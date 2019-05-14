2019-05-14T09:18:40+03:00
Общество

Ушла и не вернулась: в Иркутске разыскивают 81-летнюю Галину Зуеву

Пожилая женщина вышла из дома в поселке Южный 2 мая и пропала
Ольга СЛАВИЧЕВА
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С просьбой найти тетю, 81-летнюю Зуеву Галину Федоровну, в полицию Иркутска обратился ее племянник. Он и сообщил, что пожилая женщина ушла из дома, расположенного на улице Центральной поселка Южный, больше недели назад - второго мая. С тех пор о ней никто ничего не знает.

Приметы пропавшей Зуевой Галины Федоровны, 81 года

:Рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые средней длины, глаза карие.

Была одета: серое пальто, розовая крупной вязкой шапка, черные сапоги.

Ушла и не вернулась: в Иркутске разыскивают 81-летнюю Галину Зуеву.

Ушла и не вернулась: в Иркутске разыскивают 81-летнюю Галину Зуеву.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, либо видел Галину Федоровну Зуеву после ее исчезновения 2 мая, полиция просит сообщить об этом в ближайшее отделение полиции. Розыск пожилой женщины продолжается и любая информация может оказаться решающей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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