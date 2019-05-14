2019-05-14T09:52:50+03:00
Общество

Мошенники на популярных сайтах по покупкам в Интернете обманули троих иркутян на 150 тысяч рублей

Все жертвы аферистов не задумались о элементарных правилах безопасности в сети
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Мошенники на популярных сайтах по покупкам в Интернете обманули троих иркутян на 150 тысяч рублей .Мошенники на популярных сайтах по покупкам в Интернете обманули троих иркутян на 150 тысяч рублей .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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По улицам города ходят люди с открытыми кошельками. Все, кто хочет, забирают у них деньги. Потом в этих случаях разбирается полиция. Представить себе такую картину практически невозможно. А при покупках в Интернете пока очень часто именно так и происходит. Все мошенничества, в результате которых счета троих жителей Иркутска похудели на 150 тысяч рублей, основаны на доверчивости горожан.

-Самой крупной суммы лишилась 76-летняя жительница Ленинского района города, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Она разместила на интернет-площадке объявление о продаже гаража, после чего с ней связался неизвестный мужчина. Он убедил пожилую женщину, что готов купить помещение и отправить предоплату. Для получения перевода он попросил женщину отправиться в ближайшее отделение банка, где иркутянка под диктовку «покупателя» выполнила ряд действий, в результате которых перевела на его счет 100 тысяч рублей.

Уже известно, что владелец телефонного номера зарегистрирован в Самарской области. Сейчас идет следствие.

Еще одним пострадавшим стал 33-летний мужчина. Он заинтересовался объявлением о продаже квартиры. Созвонившись с продавцом, иркутянин перевел собеседнику свыше 40 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь. По данному факту полицейскими проводится проверка.

Более 10 тысяч рублей лишилась жительница Октябрьского района Иркутска. Она планировала продать диван. И опять схема, как в первом случае. Лже-покупатель под предлогом перечисления оплаты попросил ее отправиться к ближайшему банкомату, где уговорил совершить ряд действий, после которых с ее счета на его и были списаны деньги. Мошенник использовал сим-карту, зарегистрированную в Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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