14 Май 16:26 2019-05-14T16:26:08+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 15 мая без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области — порывы ветра до 13 м/с

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В Иркутске 15 мая - переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Столбики уличных термометров ночью покажут 0 градусов, днём воздух прогреется до +11...+13.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует северо-западный 5-10 м/с, ожидаются порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью +3...-2, при прояснении -3...-8. Днём, по прогнозам метеорологов, в регионе +8...+13, при облачной погоде до +3 градусов.

Синоптики отмечают, что в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин, а в южных и центральных районах — высокая пожароопасность лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU