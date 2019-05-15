«Земля Эльзы» в Иркутске: драмтеатр готовит премьеру по пьесе современного драматурга

15 Май 03:31 2019-05-15T03:31:13+03:00

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Ярослава Пулинович — молодой, российский драматург и сценарист. В свои 30 с небольшим — обладательница десятка премий. Постановки по ее произведениям ставят в театрах России, а также — Англии, Польши, Эстонии и Украины. Фильмы, снятые по ее сценариям, берут престижные награды на международных фестивалях. Теперь и Иркутске можно будет увидеть спектакль, в основе которого пьеса Пулинович «Земля Эльзы».

- Премьера состоится 14 июня, - рассказали «КП» в пресс-службе Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова. - Режиссер — Дмитрий Акимов.

Это история о 76-летней вдове Эльзе. Через неделю после похорон она поразила всех своей крепостью: пошла в сельских магазин, чтобы купить туфли на каблучке. В этом возрасте, по мнению окружающих, нужно спокойно доживать свой век. А главная героиня еще и найти любовь умудряется. Общественность негодует.

- Тебе уж помирать пора, прости господи, а ты на гульки побежала! - говорит дочь главной героини Ольга .

Но Эльза никогда и не жила: ссылка, детдом, вынужденное замужество... Будет ли у этой истории счастливый конец? Узнаем через месяц. Спектакль «Земля Эльзы» будет идти на камерной сцене драмы. Роль Эльзы исполнит народная артистка России Наталья Королева.

ИСТОЧНИК KP.RU