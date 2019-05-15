Жительница Иркутска продает на Юле старинные книги 16-17 веков издания

15 Май 06:07 2019-05-15T06:07:09+03:00

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Шесть старинных фолиантов продает на портале Юла жительница одного из поселков под Иркутском. Коллекцию старинных книг, изданных, по ее утверждению, в 16-17 веках, она оценила в 2,5 миллиона рублей.

По всей вероятности, неплохо, судя по выложенным в сети фотографиям, сохранившиеся издания достались ей в наследство. Такой вывод можно сделать хотя бы потому, что сама она назвала их все так "Раритетные религиозные книги". Среди религиозных изданий вероятны библия, псалтирь и акафист. А вот вполне светские сочинения литератора Хераскова с посвящением его отцу к таковым точно не относятся.

Пока желающих приобрести старинные книги по цене хорошей однокомнатной квартиры в Иркутске не нашлось. Объявление о продаже раритетов к тому моменту, как о нем рассказал портал Юла, прочитало всего несколько десятков человек.

ИСТОЧНИК KP.RU