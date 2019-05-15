2019-05-15T07:02:37+03:00
Общество

Декларация о доходах губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год опубликована

Сведения о доходах, расходах и имуществе губернатора Сергея Левченко размещены на официальном портале Иркутской области
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Декларация о доходах губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год опубликована.Декларация о доходах губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год опубликована.
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Декларация о доходах губернатора Иркутской области Сергея Левченко размещена на официальном портале региона. До конца мая там же появятся сведения о том, сколько заработали за год другие руководители Приангарья.

- Согласно декларации, доход главы региона за прошлый год составил 5 миллионов 550 тысяч 997, 59 рублей, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области. - В пользовании губернатора Сергея Левченко - две квартиры, земельный участок (для строительства индивидуального жилого дома, гаража и хозяйственных построек), а также гаражный бокс. В собственности задекларирован земельный участок (для строительства индивидуального жилого дома, гаража и хозяйственных построек) площадью 1283,0 кв.м.

Что касается автомототранспорта, то у главы региона есть два мотоцикла.

В декларации о доходах губернатора Иркутской области отмечены также и сведения о том, чем владеет его жена. У нее в пользовании есть квартира и гараж - для имеющейся легковой автомашины. Кроме этого, она владеет недвижимостью - тремя квартирами, в одной из них - 1\3 доли. За год супруга первого лица Иркутской области заработала 3 миллиона 240 тысяч 988, 19 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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