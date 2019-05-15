2019-05-15T09:11:40+03:00
Общество

C 15 мая на Байкале разрешено курсировать судам

На водохранилищах Иркутской области открыта навигация
Яна ЛИСИНА
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С 15 мая на водохранилищах Иркутской области и озере Байкал открыта навигация.С 15 мая на водохранилищах Иркутской области и озере Байкал открыта навигация.Фото: Яна ЛИСИНА
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С 15 мая на водохранилищах Приангарья и озере Байкал открыта навигация. На реках Иркутской области суда начали курсировать чуть раньше - с 1 мая, на Ангаре – с 1 марта. На водоемах работают сто госинспекторов ГИМС, они патрулируют акватории.

Кроме того, уже действуют 13 баз для стоянки маломерных судов различных форм собственности. На сегодняшний день действует 13 баз в Иркутске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском. Еще две стоянки откроются в Братске в ближайшее время.

Спасатели напоминают и о правилах. Так, плавание на маломерных судах от захода до восхода солнца запрещается при отсутствии навигационного оборудования, позволяющего определить местонахождение судна.

- Соблюдение правил безопасности контролируют межведомственные патрульные группы из числа госинспекторов по маломерным судам, внештатных инспекторов, спасателей, сотрудников полиции, представителей администрации и рыбнадзора. Усилена группировка на Байкале, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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