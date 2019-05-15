2019-05-15T11:26:11+03:00
Общество

Попавшись пьяным за рулем, житель Слюдянки сбежал и заявил, что автомобиль угнали

В суде за ложный донос он получил штраф и арест на трое суток
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Попавшись пьяным за рулем, житель Слюдянки сбежал и заявил, что автомобиль угнали.Попавшись пьяным за рулем, житель Слюдянки сбежал и заявил, что автомобиль угнали.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Потрясающий выход из щекотливой ситуации нашел житель Слюдянки, когда его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД для проверки. Понимая, что за вождение в пьяном виде придется ответить. он сбежал. А потом заявил в полицию, что автомобиль угнали. Правда, полицейские быстро установили, что 21-летний житель Култука, мягко говоря, сообщил неправду. И дело о ложном доносе отправилось на разбирательство по существу.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признания подсудимым своей вины в полном объеме, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, ответить за бегство от полицейских все же придется. За отказ от освидетельствования на предмет опьянения он получил трое суток ареста. Выйти сухим из воды не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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