2019-05-15T14:43:26+03:00
Дом. Семья

"Вороны! Не стройте гнезда на территории детсадов": в Иркутске пристраивают птенцов - изгнанников

Пять голодных ртов ждут своих новых хозяев в зоогалерее
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Иркутске ищут желающих взять домой маленьких воронят. Фото: Людмила Ивушкина.В Иркутске ищут желающих взять домой маленьких воронят. Фото: Людмила Ивушкина.
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Целое воронье гнездо, в целости и сохранности, доставили в зоогалерею Иркутска. Старшие вороны ошиблись адресом и решили производить потомство на свет на территории детского сада. А родители перепугались опасного соседства - а ну как мама-ворона накинется, как гусыня, на любопытных детей, когда будет выхаживать своих птенцов? Такое возможно? Возможно! Так новорожденных воронят сделали изгнанниками.

"Вороны, не стройте свои гнёзда на территории детских садов! Иначе злые родители нажалуются в компетентные органы и не будет у вас больше дома, и детей не будет. Зато у нас теперь на попечении целый выводок воронят, 5 голодных ртов. Кто мечтал о собственной ручной вороне? Разбирайте, сейчас самый хороший возраст для приручения. В природу их уже не вернёшь, слишком рано остались без родителей", - так сообщила об этом событии директор зоогалерии Людмила Ивушкина.

К слову, "компетентные органы", между прочим, оказались очень милосердны. И требование родителей выполнили ( не могли не выполнить), и гнездо с птенцами не выбросили где-нибудь, а доставили точно по адресу. Уже есть желающие иметь дома ручного вороненка. Уход за ним не очень сложен, пока достаточно коробки, а впоследствии нужен будет вольер. Можно, конечно, выдрессировать малыша так, чтобы, став взрослым, он почти свободно летал по жилью. Но это весьма и весьма непросто.

Чего нельзя - так это отправлять их на волю. Для этого воронята слишком рано остались сиротами, и родители, которые вынуждены были улететь подальше от своего выводка, не обучили их жизни в дикой природе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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