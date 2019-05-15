Прогноз погоды в Иркутске: 16 мая - ветер до 12 м/с

15 Май 16:06 2019-05-15T16:06:33+03:00

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В Иркутске 16 мая - переменная облачность. Осадков метеорологи не обещают. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днём его скорость усилится до 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём воздух прогреется до +11...+13 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в центральных и верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днём до 16 м/с.

Температура в Приангарье ночью +2...-3, при прояснении -4...-9 градусов. Днём в регионе +9...+14, при облачной погоде 0...+5.

Синоптики предупреждают, что в южных и центральных районах области сохраняется высокая пожароопасность лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU