16 Май 05:01 2019-05-16T05:01:11+03:00

Иркутянин заплатил мошенникам почти полмиллиона, чтобы получить компенсацию за «поддельные БАДы» Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Отдал деньги на «судебные издержки» - 470 тысяч рублей. Житель села Максимовщина Иркутского района поверил рассказам мошенников, что БАДы, купленные им в прошлом году — поддельные. Звонившие заявили, что мужчине теперь полагается компенсация.

- Позвонили, сказали, что они из правоохранительных органов, - рассказал пострадавший пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Перевели меня потом на якобы руководителя финансового отдела. Сначала попросили на судебные издержки 30 тысяч, потом еще 40. Говорили, что вернут все вместе с выплатой.

После преступники и вовсе решили сорвать большой куш.

- Ваша компенсация находится в банке Санкт-Петербурга — это миллион рублей, - позвонил лжесотрудник банка. - Чтобы получить деньги, нужно оплатить банковские услуги — 400 тысяч рублей.

И житель Максимовщины перевел необходимую сумму.... Когда к концу месяца «компенсация» так и не поступила на счет, пошел в полицию.

- Установлено, что аферисты звонили заявителю с номеров телефонов, зарегистрированных Москве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Идет поиск преступников.

Полицейские рекомендуют при совершении каких-то сомнительных сделок советоваться с родственниками или близкими, чтобы не совершить необдуманных поступков.

ИСТОЧНИК KP.RU