16 Май 07:56 2019-05-16T07:56:12+03:00

Гаражи во дворах вне закона: только с территории Октябрьского округа в 2019 году вывезут 130 объектов. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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За 2018 год только с территории Октябрьского округа было демонтировано и вывезено 143 самовольно поставленных во дворах металлических гаража. В этом году уберут еще 130 объектов. У автовладельцев выход один - обзаводиться капитальным гаражом, покупать машиноместо на коллективной стоянке или хранить свою "ласточку" под окнами. Последний способ - не лучший и достаточно рискованный. Но другого выхода нет.

- В настоящий момент осуществляется оповещение собственников гаражей о незаконном размещении конструкций и возможности добровольного переноса имущества в установленные законом сроки, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Решение о повсеместном сносе на территории Иркутска самовольно поставленных железных гаражей, которые, конечно, не вписаны ни в один генплан, было принято еще несколько лет назад. И продолжает неуклонно реализовываться. Гаражи, поставленные по принципу "где получится", мешают застройке, занимают территорию дворов и скверов. Особенно много таковых, конечно, в районах ближе к центру города.

ИСТОЧНИК KP.RU