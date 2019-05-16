Труп новорожденного младенца нашли в Усть-Илимске

16 Май 10:05 2019-05-16T10:05:56+03:00

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Эта история, которая произошла по данным СК по Иркутской области, еще 11 мая, взбудоражила северный Усть-Илимск. Жуткую находку обнаружили под скамейкой рядом с урной горожане - труп младенца, завернутый в целлофановый пакет. Кто мать-изверг, бурлит город.

Медики уже успели установить, что речь об убийстве ребенка все-таки не идет. Мальчик, которого нашли в Усть-Илимске, появился на свет мертвым. Но в любом случае женщина, которая произвела его на свет, родила его, видимо, на дому, втайне от кого бы то ни было, не обращалась за помощью к медикам, не обследовалась в больницах. Что заставило мать так поступить, почему этого ребенка выбросили на улице?

Ответить на все эти вопросы теперь предстоит сыщикам, которые сейчас выясняют, кто мать этого ребенка и проводят доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU