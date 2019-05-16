Трехлетний малыш в детском саду Усть-Кута прищемил дверью пальчик и сломал его

16 Май 12:29 2019-05-16T12:29:29+03:00

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-ЧП в одном из детских садов Усть-Кута! Трехлетний ребенок, играя, очень сильно прищемил дверью палец. В итоге малыш его сломал. Новость об этом происшествии обсуждают в Усть-Куте. Все понимают - воспитатель, может быть, и не виновата, что не смогла уследить за одним из двух, а то и трех десятков своих малышей. Но и родителей тоже можно понять - как тут доверить свое чадо таким няням? Не прошла эта информация и мимо СК.

- Следователи СУ СКР по Иркутской области приступили к проверке сообщений на одном из новостных порталов города Усть-Кута, - сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области. - Из публикации следует, что воспитатель не уследила за ребенком, поскольку в саду не хватает персонала. Кроме того, мальчику своевременно не была оказана первая медицинская помощь.

Сейчас по этому происшествию в детском садике следственным отделом по городу Усть-Кут СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU