За жестокие издевательства над ребенком в Братске наказаны его мать и отчим

16 Май 12:56 2019-05-16T12:56:02+03:00

Мужчину скоро отправят по этапу, а вот наказание для родительницы перенесли на 2028 год

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Детство этого мальчишки четко поделились сразу на несколько "до" и "после. Он появился а свет в 2010 году и первое время о малыше заботились, как положено. Но потом его мама вышла замуж и в жизни трехлетнего пацана появился отчим, который, видимо, невзлюбив чужого ребенка. Тем более, что вскоре у пары появился общий сын, на которого они обращали гораздо больше внимания. А старшему стало влетать за любую провинность и, видимо, просто по причине плохого настроения. Причем избивали его оба. Воспитывали.

-Четыре года,с июля 2014 года по июль 2018 года, родная мать ребенка и его отчим регулярно били его, осознавая, что последний, в силу своего малолетнего возраста, не может оказать им какого-либо сопротивления, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Не сообщается, где мальчик провел последний год. Скорее всего, в детском доме, потому что иск в его защиту подал прокурор Братска. С "родственников" было решено взыскать и материальную компенсацию за побои.

Суд ,взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в сумме 350 тысяч рублей, в том числе: с матери – 200 тысяч рублей и с отчима – 150 тысяч рублей. Но только этим дело, конечно, не ограничилось. Их признали виновными в истязаниях,- в неисполнении родительских обязанностей. Мужчина получил 2 года 6 месяцев колонии, а женщина - три года. Правда, с отсрочкой приговора до 2028 года.

Таков закон. У женщины, жестоко избивавшей своего маленького сына, есть еще один ребенок, четырьмя годами младше. К 2028 году ему стукнет 14 лет, а маму отправят за решетку. Правда, тут возможны варианты: от амнистии до появления у нее еще одного малыша.

Суд, с учетом тяжести физических и нравственных страданий, перенесенных несовершеннолетним, взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в сумме 350 тыс. рублей, в том числе: с матери – в сумме 200 тыс. рублей и с отчима – в сумме 150 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU