Депутаты ЗС заложили яблоневую аллею на Качугском тракте

16 Май 13:13 2019-05-16T13:13:04+03:00

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Яблоневый сад появится на 17 км Качугского тракта недалеко от села Хомутово в Иркутском районе. Саженцы яблони здесь высадили председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол, депутаты Илья Сумароков и Роман Габов, члены Общественного совета при областном парламенте, представители предприятий агропромышленного комплекса, администраций Иркутского района и Хомутовского МО.

- Я всегда поддерживаю такие мероприятия, сам не раз участвовал в посадке деревьев. Эта тема особенно актуальна для нашей Иркутской области – региона, который всегда славился своими лесами, настоящей сибирской тайгой, - говорит спикер ЗС. - В последние годы леса страдают от стихийных вырубок, пожаров, после которых выжженными остаются тысячи гектаров природной территории. Поэтому среди задач, стоящих сегодня перед властями, перед обществом – лесовосстановление одна из важнейших.

Кстати, организаторы мероприятия – одно из предприятий области – планируют, что в течение года здесь будет высажено около 1700 плодовых деревьев: яблонь, слив, груш. На территории сада также разместится парковая зона с велодорожками и детской площадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU