2019-05-16T13:13:04+03:00
Общество

Депутаты ЗС заложили яблоневую аллею на Качугском тракте

Спикер областного парламента Сергей Сокол считает, что лесовосстановление в регионе должно вестись системно
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Депутаты ЗС заложили яблоневую аллею на Качугском тракте. ФОТО: пресс-служба ЗС Иркутской области.Депутаты ЗС заложили яблоневую аллею на Качугском тракте. ФОТО: пресс-служба ЗС Иркутской области.
Изменить размер текста:

Яблоневый сад появится на 17 км Качугского тракта недалеко от села Хомутово в Иркутском районе. Саженцы яблони здесь высадили председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол, депутаты Илья Сумароков и Роман Габов, члены Общественного совета при областном парламенте, представители предприятий агропромышленного комплекса, администраций Иркутского района и Хомутовского МО.

- Я всегда поддерживаю такие мероприятия, сам не раз участвовал в посадке деревьев. Эта тема особенно актуальна для нашей Иркутской области – региона, который всегда славился своими лесами, настоящей сибирской тайгой, - говорит спикер ЗС. - В последние годы леса страдают от стихийных вырубок, пожаров, после которых выжженными остаются тысячи гектаров природной территории. Поэтому среди задач, стоящих сегодня перед властями, перед обществом – лесовосстановление одна из важнейших.

Кстати, организаторы мероприятия – одно из предприятий области – планируют, что в течение года здесь будет высажено около 1700 плодовых деревьев: яблонь, слив, груш. На территории сада также разместится парковая зона с велодорожками и детской площадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лесные пожары в Иркутской области: еще один очаг полыхает под Ангарском
Прогноз погоды в Иркутске: 17 мая днем до +13
Неудачное новоселье: иркутянка отсудила у строительной фирмы почти 400 тысяч рублей за некачественную квартиру
Взломал замок: вора, укравшего из гаража электроинструменты на 40 тысяч рублей, поймали в Усолье
Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске
Иркутянин вернул двухмиллионный долг ради заграничного отдыха
В столице Приангарья начал работу Байкал Бизнес Форум
Предпринимателей Братска призвали к взаимодействию
За жестокие издевательства над ребенком в Братске наказаны его мать и отчим
Трехлетний малыш в детском саду Усть-Кута прищемил дверью пальчик и сломал его
В Иркутской области выплаты к профессиональным праздникам получат не только учителя и врачи
Волейбольная команда ИНК шестой год подряд стала чемпионом Иркутской области
Труп новорожденного младенца нашли в Усть-Илимске
Вахтовик из Бурятии попытался убить приехавших вместе с ним на заработки шестерых строителей
Украл? Поймают: до 7 лет лишения свободы получит грабитель из Слюдянки, отобравший сумку у пенсионерки
Гаражи во дворах вне закона: только с территории Октябрьского округа в 2019 году вывезут 130 объектов
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Одноклассники погибшего под колесами «Мерседеса» иркутского школьника, собирают деньги на его похороны
Пять новых лесных пожаров потушили в Иркутской области 15 мая