Неудачное новоселье: иркутянка отсудила у строительной фирмы почти 400 тысяч рублей за некачественную квартиру

16 Май 15:15 2019-05-16T15:15:49+03:00

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Покупка собственного жилья значимое событие для каждого человека. Так в августе 2015 жительница Иркутска заключила договор долевого строительства квартиры в Свердловском округе. И вот спустя пять месяцев сибирячка получила радостную новость о том, что все работы завершены, и можно въезжать в новый дом. Однако, счастье было недолгим. Эксперт-строитель, проводя осмотр квартиры, нашел в ней множество дефектов. Среди них были низкая звукоизоляция, кривые стены и нарушения при возведении перекрытий и несущих перегородок.

- Женщина написала в фирму претензию о возмещении расходов на устранение недостатков, но ответа так и не получила, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Была назначена комиссионная строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила все ранее выявленные дефекты.

По решению суда, за недочеты строителей фирма выплатит иркутянке 307 тысяч рублей, еще 70 тысяч рублей она получит в качестве неустойки, а также 3 тысяч рублей компенсации морального вреда. Помимо этого на организацию наложили штраф в 190 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU