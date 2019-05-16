16 Май 16:05 2019-05-16T16:05:05+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 17 мая днем до +13 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области — усиление ветра до 16 м/с

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В Иркутске 17 мая - переменная облачность. Дождя синоптики не обещают. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днём усилится до 7-12 м/с. Столбики уличных термометров покажут ночью +1...+3, днём воздух прогреется до +11...+13 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с.

Температура в Приангарье ночью +3...-2º, при прояснении -4...-9. Днем, по прогнозам метеорологов, в регионе +9...+14, при облачной погоде +2...+7.

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ИСТОЧНИК KP.RU