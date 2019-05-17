В Иркутске все лето будут проходить бесплатные занятия фитнесом
От зумбы до кроссфита, от силовых до растяжки. Все лето в Иркутске на трех площадках города будут проходить бесплатные занятия фитнесом. Открытие летнего спортивного сезона намечено на 26 мая в 18.00 на площадке амфитеатра на острове Юность. Одним из первых, кто проведет занятие для иркутян будет Олимпийский чемпиона Алексей Негодайло.
- Занятия спортом под открытым небом проходят в рамках программы «Зеленый фитнес», - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.
Полноценные занятия начнутся с июня. В первый месяц лета инструктора проведут дни скандинавской ходьбы, Zumba, CrossFit, интервальной и функциональной тренировки. Площадки «Зеленого фитнеса» - о. Юность, ледокол «Ангара» и стадион ИВВАИУ.
Спортом в большой компании сибиряки будут заниматься по средам и воскресеньям. Подробное расписание узнавайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU