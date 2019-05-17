Бесплатные наблюдения Луны в телескоп пройдут в Иркутске 18 мая

СЕГОДНЯ 05:21 2019-05-17T06:08:31+03:00

При условии, что повезет с погодой

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Завтра, 18 мая, если повезет с погодой рядом с Иркутским планетарием в 130-м квартале пройдут бесплатные наблюдения Луны в телескоп. Мероприятие состоится в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».

- Телескопы установим в 21.00, – сообщает пресс-служба Иркутского планетария. - Посмотреть на спутник Земли можно будет до полуночи.

Иркутяне смогут не просто посмотреть на небо, но еще и задать интересующие их астрономические вопросы астрономам. Стоит отметить, что Ночь музеев 18 мая пройдет во всех выставочных центрах города. В позднее вечернее время свои двери для посетителей откроют все музеи и галереи. Событие пройдет также в «Тальцах» и в Ботаническом саду.

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Афиша на выходные 18-19 мая в Иркутске: Ночь музеев, день рождения Сигурда, Дыхание Байкала, ярмарка и фотографии

ИСТОЧНИК KP.RU