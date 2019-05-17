Угрожал оружием: экс-работник похитил из салона сотовой связи 200 тысяч рублей в Иркутске
Дерзкое ограбление произошло в Иркутске. В один из салонов сотовой связи, который находится в Ленинском районе города, ворвался мужчина в маске. Именно в этот момент продавцы передавали выручку инкассаторам. В руках у преступника был предмет, похожий на пистолет, угрожая им, он потребовал отдать ему деньги. Схватив сумку, в которой более 200 тысяч рублей, грабитель сбежал. Несмотря на то, что в павильоне не было камер видеонаблюдения, оперативники смогли выйти на след разбойника и задержать его.
Угрожал оружием: экс-работник похитил из салона сотовой связи 200 тысяч рублей в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области
- Им оказался 20-летний житель Иркутска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он был бывшим работником салона, поэтому точно знал время, когда сдается касса.
Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В МВД отмечают, что это уже не первый подобный случай, который произошел в этом салоне.
ИСТОЧНИК KP.RU