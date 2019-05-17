2019-05-17T12:03:44+03:00
Общество

ЗакСобрание работает над инициативой о материальном стимулировании добровольных пожарных дружин в Иркутской области

Председатель ЗС Сергей Сокол сообщил, что депутаты начали разработку соответствующего законопроекта
Яна ЛИСИНА
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Сергей Сокол: Заксобрание прорабатывает инициативу о материальном стимулировании добровольных пожарных дружин и волонтеров.Сергей Сокол: Заксобрание прорабатывает инициативу о материальном стимулировании добровольных пожарных дружин и волонтеров.
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В ЗакСобрании Иркутской области начали разрабатывать законопроект, предусматривающий материальное стимулирование деятельности членов добровольных пожарных дружин и волонтеров, которые участвуют в тушении лесных пожаров. Об этом рассказал председатель ЗС Сергей Сокол на встрече с сотрудниками МЧС и добровольцами.

- Нужны средства на поддержку добровольцев, нужны льготы, выплаты, гарантии, - сказал Сергей Сокол. - Есть хорошее предложение компенсировать добровольцам расходы за использование собственного транспорта. Поэтому мы сейчас работаем с депутатами как это все закрепить законодательно. И такой законопроект о поддержке добровольцев внесем.

Также при рассмотрении на майской сессии планируется увеличить финансирование противопожарных мероприятий почти на 300 млн рублей. Финансирование направят, в частности на строительство пожарных депо, обеспечение деятельности добровольных пожарных оборудованием и горюче-смазочными материалами.

- Я благодарю вас за то, что всегда находите время для этой непростой работы и ставите общественные интересы выше личных, - обратился к спасателям Сергей Сокол. - Конечно, нам всем совместно надо решать вопросы по более организованной работы волонтеров, взаимодействия и координации с профессиональными огнеборцами, обеспечения средствами пожаротушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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