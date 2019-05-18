2019-05-18T15:46:58+03:00
Общество

Ангарские полицейские спасли четверых жильцов из горящего дома

Прапорщик Андрей Чиканов и старший сержант Александр Антонов также эвакуировали жителей соседних домов [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ангарские полицейские спасли четверых жильцов из горящего дома. Фото: ГУ МВД России.Ангарские полицейские спасли четверых жильцов из горящего дома. Фото: ГУ МВД России.
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Горящий двухквартирный дом прапорщик Андрей Чиканов и его коллега старший сержант Александр Антонов из Ангарского отдела полиции, заметили, когда ночью патрулировали улицы поселка Мегет. Сначала загорелись дворовые постройки, а затем, из-за сильного ветра, огонь перекинулся на дом.

Полицейские сразу вызвали пожарных и не дожидаясь их приезда, бросились спасать жильцов. Несмотря на угрозу обрушения кровли, которая была объята пламенем, Андрей Чиканов и Александр Антонов зашли внутрь и вывели на улицу четверых жильцов, среди которых был один ребенок. А затем, опасаясь, что из-за ветра огонь может охватить соседние дома, эвакуировали восемь из них восемь жильцов.

- Жители поселка Мегет уже поблагодарили Андрея Чиканова и Александра Антонова за решительные действия, которые помогли избежать трагических последствий, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ангарские полицейские спасли четверых жильцов из горящего дома.Видео: ГУ МВД России

ИСТОЧНИК KP.RU

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