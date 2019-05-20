2019-05-20T10:32:52+03:00
Звезды

Художественный музей в Иркутске вошёл в топ-10 самых посещаемых в регионах

В течение 2018 года туда пришли 177600 человек, чтобы полюбоваться картинами
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутский областной художественный музей - в десятке самых посещаемых в регионах.Иркутский областной художественный музей - в десятке самых посещаемых в регионах.
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Приятная новость для ценителей культуры. Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачева вошёл в десятку наиболее посещаемых региональных музеев страны. Рейтинг опубликовало издание The Art Newspaper Russia, составив его на основе данных автоматизированной информационной системы "Статистика" Минкульта России.

Только представьте - в 2018 году посмотреть на картины в художественный музей в Иркутске пришли 177600 посетителей. Учреждение культуры заняло в рейтинге девятую строчку. Первую позицию занял Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» в городе Истра, где в течение года побывали 373400 человека.

Неудивительно, что в Художественный музей в Иркутске приходит так много любителей прекрасного. Посмотреть там действительно есть, на что: в учреждении насчитывается более 22 тысяч картин, написанных в разные эпохи. Как сообщается на сайте музея, это богатейшее собрание произведений изобразительного искусства за Уралом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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