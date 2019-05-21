Обещала 2 миллиона долларов: почти 240 тысяч рублей похитила мошенница у преподавателя техникума из Братска

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-21T11:46:09+03:00

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку мошенников попался 27-летний преподаватель техникума из Братска. Мужчина рассказал полицейским, что с ним через соцсети связалась иностранка, которая представилась ему вдовой филантропа. По ее словам, она исполняет последнюю волю почившего супруга, который завещал ей заниматься благотворительностью.

- В переписке она пообещала отправить педагогу 2 миллиона долларов, которые он должен раздать бедным, забрав себе за труды 30% от этой суммы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После чего она прислала ему квитанцию о переводе на английском языке.

Вскоре 27-летний мужчина получил звонок из Москвы, ему рассказали, что на его имя пришла посылка, но получить ее можно будет лишь после того, как он оплатит авиабилет из Москвы до Братска и стоимость доставки. Но и этого аферистам показалось мало. На следующий день они потребовали у сибиряка перевести деньги за налог и страховку. Когда братчанин выполнил все указания жуликов, они перестали отвечать на его звонки и сообщения.

В МВД отмечают, что это первый случай подобного мошенничества в Братске. Поэтому не исключено, что такие попытки обмана могут повториться вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU