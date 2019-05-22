2019-05-22T10:19:43+03:00
Происшествия

Внесла предоплату, а мебель не получила: иркутянку обманули при покупке кухонного гарнитура

Теперь владелице мебельного салона грозит судебное разбирательство
Анна ПОПОВА
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Внесла предоплату, а мебель не получила: иркутянку обманули при покупке кухонного гарнитураВнесла предоплату, а мебель не получила: иркутянку обманули при покупке кухонного гарнитураФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В один из иркутских судов обратилась женщина, которая сообщила, что ее обманула представитель компании по изготовлению кухонной мебели. Оказалось, что клиентка заказала гарнитур и внесла предоплату в 32 тысячи рублей, однако мебель в указанные сроки ей так и не доставили.

Приставы обратились к предпринимательнице и попросили ее вернуть деньги, однако она этого не сделала. После чего на мебель наложили арест и предупредили предпринимателя о том, что, если она не выплатит долг, то ей грозит уголовное дело. Также ей запретили продавать арестованную мебель. Но когда через некоторое время приставы решили проверить сохранность арестованного имущества и приехали в мебельный магазин, то обнаружили, что никакого кухонного гарнитура там нет. Его просто продали.

- По результатам проверки мы выявили достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Теперь владелице мебельного салона грозит судебное разбирательство и уголовное дело по статье “Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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