На фестивале детского творчества иркутяне смогут полакомиться 10-метровым пирогом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-22T11:11:01+03:00

Также гостей мероприятия ждут концерты, мастер-классы и еще много всего интересного

Изменить размер текста: A A

23-го мая в парке “Комсомольский” в Иркутске-2 состоится фестиваль детского творчества “Мы вместе”. В его рамках состоятся концерты, выставки, мастер-классы, выступления юных спортсменов и многое другое. Все гости фестиваля смогут украсить свои лица различными рисунками, которые сделают им мастера аквагрима и стать частью яркого флэшмоба. Также любой желающий сможет поучаствовать в конкурсах для самых ловких и метких. Также на фестивале будет работать выставка учреждений дополнительного образования, на которой родители смогут найти своему чаду интересное занятие. А гвоздем программы будет чаепитие с пирогом, которого точно хватит на всех, ведь его длина составит целых десять метров!

- Этот фестиваль является своеобразным подведением итогов творческого учебного года, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Он подарит детям атмосферу радости перед наступлением лета.

Фестиваль детского творчества состоится уже в этот четверг, начало праздника в 17:00, вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU