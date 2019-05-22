Расхламляемся: как заработать 100 тысяч, разбирая балкон или кладовку с "раритетами" времен СССР

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-22T17:35:16+03:00

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Весна. Все кинулись разбирать балконы и кладовки. Надо наводить порядок, а все ненужное, неиспользуемое больше года - хлам. Это наши мамы и бабушки хранили столовые приборы, хрусталь и наборы открыток. Десятилетиями не выбрасывали лыжи и коньки -а вдруг пригодятся , бережно сохраняли пластинки с записями. А нам-то зачем? Отвезем все это барахло времен СССР на дачу, а лучше сразу - на мусорку. Кому оно нужно? Однако не все так думают. Если вещь хорошо сохранилась, то правильно говорить, не хлам, а винтаж. Ценность. И ее можно продать. Например, на сервисе бесплатных объявлений Иркутска.

Чего там только нет! Набор из 6 серебряных ложек. Говорят, по мотивам раннего Фаберже делали виньетку во времена Советского Союза. Коробка ( понятное дело, хранили как ценность и не использовали) отдается в хорошие руки за 35 тысяч. Хрустальные вазы для цветов - за тысячу, а фужеры - за 500. Это раньше такие стояли в стенке югославской как символ благополучия. И их, конечно же, берегли. А потом сложили в коробки и отправили на балкон. Прошло почти 30 лет, и теперь это уже не моветон, а, как мы правильно помним, винтаж. Продается как память о СССР. Тем более, хрустальные заводы не работают уже. Туда же - такие раритеты, как сливочники и молочники, образцы знаменитого раньше хайтинского фарфора. Их тоже продают по 500.

Серебряные ломки и сейчас могут использоваться. Последнее - важно. Фото: Авито.

В бабушкиной кладовой вы найдете и стопку грампластинок. Не выкидывайте! Потому что иметь проигрыватель и граммофон ныне -это стильно. А лет через двадцать - тем более. Поэтому то, что продают сейчас по цене 150 рублей за штуку на сервисе бесплатных объявлений, скоро будет стоить в 2-3 раза больше. А коллекционеры умеют ждать.

Если уж обнаруженное покажется вам почти ломом, можно отдать тем, кто занимается хэнд-мэйдом и умеет из ничего сделать что-то. Или самим сходить на курсы и научиться.

Кстати, старые, но рабочие кинокамеры и фотоаппараты, которые тоже наверняка завалялись в кладовой, продаются по 1,5- 1,7 тысяч рублей. И принесут настоящим ценителям пользу, а вам - деньги. И - расхламление! Свободное, необходимое для жизни пространство. Весна же!

А хайтинский фарфор для коллекционеров - настоящая ценность. Фото Авито.

Самые общительные могут устроить вечеринку «расхламления». На которой все гости смогут забрать себе то, что понравилось, из заранее приготовленных коробок с ненужными вам вещами.

Надо понимать, расхламление - непростая задача. На поиск хозяина и передачу вещи на сайте типа «дару-дар» в среднем уходит неделя. На поиск покупателя - до месяца. Если вещей очень много, то может уйти несколько месяцев вашей жизни только на разбор старого. Поступаем проще. Берем несколько коробок, назначаем час икс и отбираем самое ценное. Остальное - на мусорку! Расхламляемся и помним - самое ценное в вашей жизни - это время, а не вещи и не деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU