Колесо обозрения высотой 28 метров появится в Ангарске

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-23T10:05:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Новое - это хорошо старое забытое, несколько десятилетий назад в Ангарске стояло колесо обозрения, позже скрипучий «Вихрь» демонтировали. Сейчас на старом месте, в парке имени 10-летия Ангарска, возведут новое колесо обозрения высотой 28 метров. Аттракцион оснастят 18 закрытыми стеклянными кабинами, в каждой предусмотрено четыре места. Колесо будет работать и зимой. Для этого кабины оборудуют отопительной системой. Летом от духоты спасут кондиционеры. Также в темное время суток колесо будет подсвечиваться светодиодными лампочками. А для лучшего обзора в парке подстригут часть тополей.

- В конце мая оборудование привезут из Красноярска в Иркутск, а с 1 июня начнется монтаж аттракциона, - сообщили в пресс-службе администрации города Ангарска.- Примерно около семи дней займет монтаж колеса и неделя уйдет на его испытание.

Кроме того, в Ангарске разрабатывается проект парка «Сибирский острог», который в будущем планируется соединить с помощью канатной дороги с территорией, на которой будет установлен аттракцион.

ИСТОЧНИК KP.RU