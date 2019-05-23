2019-05-23T12:01:45+03:00
Происшествия

Пятерых грабителей, похитивших у бизнесмена почти три миллиона рублей, осудили в Иркутске

Сразу после нападения они скрылись на машине с поддельными номерами
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Напали с газовым баллончиком: пятерых грабителей, похитивших у бизнесмена почти три миллиона рублей, осудили в Иркутске.Напали с газовым баллончиком: пятерых грабителей, похитивших у бизнесмена почти три миллиона рублей, осудили в Иркутске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Иркутске огласили приговор грабителям, которые украли у местного предпринимателя почти три миллиона рублей. Все случилось на улице Лыткина, пять мужчин окружили 43-летнего бизнесмена и, прыснув ему в лицо из газового баллончика, отобрали 2, 7 миллионов рублей. После чего сели в автомобиль «Тойота Гранвия» и скрылись. Это произошло в августе 2017 года.

Несмотря на то, что на машине стояли фальшивые номера, полицейские смогли найти ее владельца, который оказался соучастником ограбления.

- Также были пойманы и другие его подельники, ими оказались местные жители в возрасте от 25 до 33 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Собранных улик хватило для возбуждения уголовного дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».

По приговору Октябрьского районного суда, все участники нападения получили сроки от 4 до 5 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24