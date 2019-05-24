СК: три дома для детей-сирот в Тайшете построили с нарушениями

СЕГОДНЯ 17:02 2019-05-24T17:02:25+03:00

В домах для детей-сирот в Тайшете нашли нарушения, допущенные при строительстве. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

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В трех домах для детей-сирот по улице Транспортная в Тайшете побывали и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Дмитрий Вастьянов, прокурор области Александр Воронин, а также специалисты государственного жилищного и строительного надзора. Они проверили качество строительства зданий и вынесли вердикт – нарушения на лицо.

- Нашли нарушения строительных норм и правил, проектной документации, которые допустил подрядчик ООО «Бирюсапромстрой», строивший эти здания, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Также оказалось, что дома ненадлежащим образом эксплуатировались.

Идет предварительное следствие. Дается уголовно-правовая оценка действиям застройщика и местных властей, которые позволили ввести в эксплуатацию эти дома, возведенные в рамках долевого строительства для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU