СК: три дома для детей-сирот в Тайшете построили с нарушениями
В трех домах для детей-сирот по улице Транспортная в Тайшете побывали и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Дмитрий Вастьянов, прокурор области Александр Воронин, а также специалисты государственного жилищного и строительного надзора. Они проверили качество строительства зданий и вынесли вердикт – нарушения на лицо.
- Нашли нарушения строительных норм и правил, проектной документации, которые допустил подрядчик ООО «Бирюсапромстрой», строивший эти здания, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Также оказалось, что дома ненадлежащим образом эксплуатировались.
Идет предварительное следствие. Дается уголовно-правовая оценка действиям застройщика и местных властей, которые позволили ввести в эксплуатацию эти дома, возведенные в рамках долевого строительства для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU