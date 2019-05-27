Георгий Свиридов и Валентин Распутин: о пересечении двух великих судеб расскажут в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:34 2019-05-27T03:34:23+03:00

Это произойдет в Музее Распутина 19 июня

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В Музее В.Г. Распутина 19 июня состоится необычный концерт «Георгий Свиридов и Валентин Распутин. Пересечение двух великих судеб». Это совместный проект сотрудников Краеведческого музея и филармонии в Иркутске.

- Этих величайших представителей русской культуры связывало не только личное знакомство, но и, прежде всего, духовное, творческое родство, - рассказали в пресс-службе Иркутского краеведческого музея. - Свиридов считал Валентина Распутина украшением современной литературы, настоящим Мастером.

Гостей вечера ждут выступления солистов филармонии — Марии Тощевой, Екатерины Переверзевой и Майдара Аюуша, музыкантов — Екатерины Дюдневой, Юлии Цогла. Посетители познакомятся с экспозицией музея и услышат произведения Георгия Свиридова. Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU