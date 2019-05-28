Житель Иркутска отсудил у турфирмы более 250 тысяч рублей за отмененную поездку

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-28T14:45:17+03:00

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Октябрьский суд Иркутска вынес решение по иску местного жителя, который смог вернуть себе свои деньги после несостоявшейся поездки на отдых. Готовясь к долгожданному отпуску, мужчина заказал для своей семьи путевку и даже внес за нее предоплату в 80 450 рублей. Однако за несколько недель до путешествия узнал ужасную новость. У его тещи нашли неизлечимую болезнь. Конечно, после такого о семейном отдыхе уже не могло быть и речи. Иркутянин пошел в турфирму, чтобы отменить сделку и забрать свои деньги. Но безуспешно.

- Произошло существенное изменение обстоятельств, о которых мужчина добросовестно рассказал продавцу, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

По решению суда, договор был расторгнут. А с турфирмы взыскали не только стоимость путевки в 80 450 рублей и равную ей неустойку, но штраф в 82950 рублей. Кроме этого сибиряку удалось добиться компенсации морального вреда в 5000 тысяч рублей и возмещения расходов на адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU