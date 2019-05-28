2019-05-28T14:45:17+03:00
Общество

Житель Иркутска отсудил у турфирмы более 250 тысяч рублей за отмененную поездку

Отдых пришлось отменить из-за неизлечимой болезни тещи, однако вернуть деньги за путевку удалось только через суд
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Житель Иркутска отсудил у турфирмы более 250 тысяч рублей за отмененную поездку.Житель Иркутска отсудил у турфирмы более 250 тысяч рублей за отмененную поездку.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Октябрьский суд Иркутска вынес решение по иску местного жителя, который смог вернуть себе свои деньги после несостоявшейся поездки на отдых. Готовясь к долгожданному отпуску, мужчина заказал для своей семьи путевку и даже внес за нее предоплату в 80 450 рублей. Однако за несколько недель до путешествия узнал ужасную новость. У его тещи нашли неизлечимую болезнь. Конечно, после такого о семейном отдыхе уже не могло быть и речи. Иркутянин пошел в турфирму, чтобы отменить сделку и забрать свои деньги. Но безуспешно.

- Произошло существенное изменение обстоятельств, о которых мужчина добросовестно рассказал продавцу, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

По решению суда, договор был расторгнут. А с турфирмы взыскали не только стоимость путевки в 80 450 рублей и равную ей неустойку, но штраф в 82950 рублей. Кроме этого сибиряку удалось добиться компенсации морального вреда в 5000 тысяч рублей и возмещения расходов на адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футболисты иркутского «Зенита» сыграли вничью с барнаульским «Динамо» в последнем матче сезона
Подделала голоса: председателя избирательной комиссии Боханского района осудили на 4 года
Год в бегах: наркодилера из Ангарска нашли в Омске
Лесные пожары в Иркутской области: на поджигателей тайги возбуждено 16 уголовных дел
Дождь заказывали? Искусственные ливни пройдут над Иркутском
Ущерб в полмиллиона: черного лесоруба из Чуны приговорили к 1 году колонии
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: развитие международной кооперации с азиатскими странами – важнейшая задача деятельности палаты
На Центральном рынке Иркутска откроются новые павильоны
Иркутску - 358 лет: 29 мая в ежедневном выпуске «Комсомолки» раскраска для детей в подарок
В Иркутской области предотвратили переход лесного пожара на стратегический объект
Мужчина, сжигая сухую траву, едва не спалил деревню Кумейка
Пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа в поселке Сергиев Посад под Иркутском
Лаборатория в частном доме: в Иркутске наркоторговца приговорили к 15 годам колонии
Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» стартовали в Братске
Десять лесных пожаров тушат в Иркутской области
Житель Иркутска, который помог поймать педофила из Хомутово, пропал без вести
Кто приедет на День города Иркутска 2019: ждем группу "Чайф", Татьяну Овсиенко и Игоря Бутмана
"Май-баловник": в Иркутске рано утром 28 мая выпал снег
Первенство России по боксу: у спортсменок Иркутской области — три медали
Движение транспорта ограничат по улице 1-я Красноказачья в Иркутске