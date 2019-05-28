Десять лесных пожаров горит в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-28T07:52:50+03:00

Жители Приангарья, которых поймали за разведением костров в лесах, уже заплатили штрафов на сумму более 2 миллионов рублей

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В Приангарье продолжает гореть тайга. Напомним, что еще с 1 мая на всей территории региона действует особый противопожарный режим. Это значит, что жителям Иркутской области запрещено сжигать сухую траву, мусор и разводить костры. Нарушителей ждут штрафы, но и они останавливают не всех. С начала пожароопасного периода инспекторы лесной охраны составили 239 протоколов. Еще 163 штрафа выписали представители МЧС и полиции. Общая их сумма уже превысила 2 миллиона рублей.

-Утром 28 мая в Приангарье потушено еще два пожара в Усольском и Усть-Илимском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Локализованы два очага в Иркутском и Бодайбинском районах.

Еще 8 природных пожаров остается в Нижнеилимском районе, Тайшетском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Черемховском, Боханском и Осинском районах.

На их тушение отправили 24 десантника, 198 человек из лесной охраны, а также 93 добровольца и 109 единиц техники. С воздуха за обстановкой в регионе следят четыре Ан-2 и пять легкомоторных самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU