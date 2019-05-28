Мужчина, сжигая сухую траву, едва не спалил деревню Кумейка

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-28T10:27:07+03:00

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Несмотря на особый противопожарный режим, который действует в нескольких районах Иркутской области с майских праздников, все-таки находятся люди, которые его нарушают и тем самым подвергают опасности себя и других. Подобный инцидент на днях произошел неподалеку от деревни Кумейка Братского района. Там 37-летний мужчина решил очистить свой участок от сухой травы и поджег ее. Однако житель деревни не учел, что в тот день в Братском районе была очень ветреная погода. Из-за нее пламя быстро распространилось и практически вплотную приблизилось к населенному пункту, который в свою очередь прилегает к лесному массиву. К счастью, пожар потушили, и никто не пострадал.

- На место происшествия прибыл участковый, который опросил местных жителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На основании их показаний он смог установить личность поджигателя.

В отношении мужчины, который проводил несанкционированный пал травы, уже составлен административный протокол и теперь ему грозит наказание по статье “Нарушение правил пожарной безопасности в лесах”.

ИСТОЧНИК KP.RU