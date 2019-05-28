2019-05-28T18:07:57+03:00
Общество

ЕГЭ 2019 по математике в Иркутске и регионе пишут около 14 тысяч выпускников

Профильный ЕГЭ 2019 по математике выбрали 8493 одиннадцатиклассника, базовый - 5194
Любовь АРБАТСКАЯ
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ЕГЭ 2019 по математике в Иркутске и регионе пишут около 14 тысяч выпускников.ЕГЭ 2019 по математике в Иркутске и регионе пишут около 14 тысяч выпускников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Отзвенели последние звонки, и у выпускников началась напряженная пора – ЕГЭ 2019 в Иркутске. Это самый важный этап школьной жизни, ведь чем больше баллов наберешь – тем больше шансов поступить в вуз на бюджет. В среду, 29 мая, одиннадцатиклассники сдают уже второй экзамен – ЕГЭ 2019 по математике в Иркутске.. Двумя днями ранее состоялся ЕГЭ по географии и литературе.

− В нашем регионе базовый уровень математики будут сдавать 5195 выпускников, а профильный – 8493, включая выпускников прошлых лет, − сообщают в пресс-службе министерства образования Иркутской области.

При поступлении в престижный университет, конечно же, нужны высокие баллы. Но самый минимум, который нужно набрать – 27 баллов. Результаты ЕГЭ 2019 по математике в Иркутске станут известны 11 июня для базовой математики, 12 июня – для профильной. Так что пока выпускникам нужно набраться терпения.

Кстати, первые два экзамена в Иркутской области прошли спокойно. В пресс-службе регионального министерства образования сказали, что никаких нарушений вроде шпаргалок не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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