2019-05-30T07:50:18+03:00
Происшествия

Банду “черных лесорубов” задержали в районе Савватеевки

Они незаконно заготовили 280 кубометров сосняка
Анна ПОПОВА
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Банду “чёрных лесорубов” задержали в районе СавватеевкиБанду “чёрных лесорубов” задержали в районе СавватеевкиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Обычно так называемые “черные лесорубы” тщательно скрываются от посторонних глаз и незаконно заготавливают древесину где-нибудь в отдалённых районах нашего региона. Но в Ангарском районе лесорубы оказались настолько смелыми, что рубили деревья всего в нескольких километрах от посёлка Савватеевка. К моменту приезда сотрудников полиции они успели заготовить около 280 кубометров сосняка.

- Лесорубами оказались шестеро мужчин в возрасте от 30 до 38 лет, которые являются уроженцами черемховского и усольского районов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Эксперты заявили, что ущерб, который нанесли лесному комплексу “черные лесорубы”, составил 150 тысяч рублей. Теперь мужчинам, которые решили срубить денег на рубке леса, грозит либо тюремное заключение на срок до 7 лет, либо большой штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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