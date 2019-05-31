Сергей Сокол: к юбилею Усолья-Сибирского в городе реконструируют детский сад

СЕГОДНЯ 07:24 2019-05-31T07:24:35+03:00

В этом году там будут ремонтировать еще три дошкольных учреждения, гимназию и музыкальную школу

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В конце августа Усолье-Сибирское отметит 350-летний юбилей. Согласитесь, дата знаменательная. Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол уверен, что лучшим подарком для усольчан станут обновленные детсады и другие социальные объекты.

− На многих объектах я был лично и видел, что муниципалитету необходимы дополнительные деньги на то, чтобы модернизировать школы и детские сады, – подчеркнул спикер.

Ранее при поддержке парламентариев один из детских садов на 215 мест включили в госпрограмму «Развитие образования». Благодаря этому на капитальный ремонт выделили почти 96,5 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. На майской сессии Заксобрания решили выделить из регионального бюджета еще 54 миллиона рублей на реконструкцию и 10 миллионов – на новое оборудование для детсада.

Здание обновляют полностью: меняют внутренние инженерные коммуникации, окна, ограждения, приводят в порядок групповые комнаты, пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет. Кроме того, в детском саду откроют ясли и группы для детей-инвалидов.

Сергей Сокол отметил, что в этом году из областного бюджета выделят деньги на ремонт еще трех детских садов − № 6, № 26 и № 43, гимназии № 1 и детской музыкальной школы в Усолье-Сибирском.

ИСТОЧНИК KP.RU