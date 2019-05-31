Сбои на МТС: без связи остались абоненты в Иркутске, Ангарске, Улан-Удэ, Новосибирске

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-31T08:42:01+03:00

Если у вашего знакомого сим-карта МТС, в ближайшее время набирайте его на втором номере, связывайтесь по рабочему телефону или в соцсетях

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Что -то пошло не так. Сегодня, 31 мая, у абонентов МТС зарегистрирован сбой связи. Сибиряки обрывают телефоны горячей линии - нет связи, доступны только экстренные вызовы. Спешат в салоны компании.Этого делать не стоит. Проблема общая и, безусловно, специалисты уже работают над ее решением. Если же вы не знаете. как поступить, посмотрите на список регионов, в котором зарегистрирован сбой. Иркутск, Улан-Удэ и Москва там уже числятся.

- Последние отчеты поступают, в основном, из: Moscow, Irkutsk, St Petersburg, Yekaterinburg,, Chita, Kazan, Novosibirsk, Ulan-ude, и Angarsk, - приводит данные специальный сервер, на котором можно следить за ситуацией в режиме реального времени.

Поэтому, если ваш абонент не отвечает, просто наберитесь терпения. Позвоните на вторую сим-карту другой компании, на рабочий телефон, спишитесь в соцсетях, по электронной почте ( если он у компьютера). В конце концов, по старинке позвоните соседу. Компания скоро приведет ситуацию в норму.

Карта сбоев МТС. Фото: downdetector.ru/ne-rabotaet/mts

ИСТОЧНИК KP.RU