Сбои на МТС: без связи остались абоненты в Иркутске, Ангарске, Улан-Удэ, Новосибирске
Что -то пошло не так. Сегодня, 31 мая, у абонентов МТС зарегистрирован сбой связи. Сибиряки обрывают телефоны горячей линии - нет связи, доступны только экстренные вызовы. Спешат в салоны компании.Этого делать не стоит. Проблема общая и, безусловно, специалисты уже работают над ее решением. Если же вы не знаете. как поступить, посмотрите на список регионов, в котором зарегистрирован сбой. Иркутск, Улан-Удэ и Москва там уже числятся.
- Последние отчеты поступают, в основном, из: Moscow, Irkutsk, St Petersburg, Yekaterinburg,, Chita, Kazan, Novosibirsk, Ulan-ude, и Angarsk, - приводит данные специальный сервер, на котором можно следить за ситуацией в режиме реального времени.
Поэтому, если ваш абонент не отвечает, просто наберитесь терпения. Позвоните на вторую сим-карту другой компании, на рабочий телефон, спишитесь в соцсетях, по электронной почте ( если он у компьютера). В конце концов, по старинке позвоните соседу. Компания скоро приведет ситуацию в норму.
Карта сбоев МТС. Фото: downdetector.ru/ne-rabotaet/mts
ИСТОЧНИК KP.RU