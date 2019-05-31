Сергей Сокол: Усолью-Сибирскому выделены деньги на строительство и ремонт социальных объектов

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-31T11:46:52+03:00

Юбилейный год – самое время поговорить о перспективах развития города

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Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол вместе с жителями города Усолья-Сибирского, депутатами городской думы и представителями общественности послушал отчет мэра города Максима Торопкина об итогах прошлого года.

Спикер напомнил, что к 350-летию города из областного бюджета выделили деньги на строительство и ремонт соцобъектов. Теперь главное, чтобы городские власти эффективно освоили деньги. А еще необходимо заботиться о решении экологических проблем.

− Результатом слаженной командной работы с мэром, администрацией и городской думой должен стать преобразившийся, развивающийся город, у которого есть перспективы, и в котором хочется жить, – сказал Сергей Сокол. − Впереди у Усолья-Сибирского и его жителей много интересной и важной работы, новых свершений и побед!

Максим Торопкин отметил, что в прошлом году в Усолье-Сибирском развивался экономический потенциал, привлекались инвесторы и резиденты ТОСЭР. В городе успешно строили социальные объекты, реконструировали дороги, благоустраивали дворы и скверы.

Мэр озвучил и актуальные проблемы города. Это скопление вредных для окружающей среды отходов предприятий «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский силикон», снижение рождаемости и увеличение смертности, кадровый голод в школах и больницах. Глава города выразил надежду, что эти проблемы поможет решить взаимодействие всех ветвей власти и активная позиция самих усольчан.

ИСТОЧНИК KP.RU