Роспотребнадзор: 7 мест для купания признали непригодными в Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-02T12:04:22+03:00

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Пока погода не балует жителей Иркутской области, но уже не за горами солнечные деньки, когда тысячи отдыхающих отравятся на пляжи. Однако чтобы прямо с шезлонга не угодить на больничную койку, необходимо убедиться в том, что бы вода, которой неизбежно можно наглотаться при купании, была чистой.

Каждое лето специалисты Роспотребнадзора приходят на реки и водохранилища Приангарья, чтобы проверить качество воды в водоемах. Вот и этот год не стал исключением. Санитарные врачи запланировали отбор и исследования в 73 точках по всей области. Кое-где они уже побывали и огласили данные.

- По результатам лабораторных исследований вода не соответствует требованиям гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 7 местах традиционного отдыха, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области. – В Иркутске это река Иркут в районе поселка Горького, «Иркутское водохранилище» у ледокола «Ангара».

Так же в «черный список» Роспотребнадзора угодила и сама река Ангара, залив на острове Юность врачи также признали опасным. Также в нем оказалось еще одно место на «Иркутском водохранилище», на этот раз у поселка Ново-Грудинино. Точно также как и пляж в селе Смоленщина. Непригодной признали и зону рекреации на реке Мура в Зиме и все тот же Иркут, но уже в районе села Баклаши.

В ведомстве отметили, что купание в этих местах может привести к инфекционным заболеваниям, поэтому жителей Приангарья просят отказаться от плавания в таких водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU