Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области: выписано штрафов на 2, 5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:54 2019-06-03T04:54:55+03:00

За выходные в Иркутской области потушили девять лесных пожаров

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Долгожданный дождь в Иркутской области должен сделать свою работу, а именно, потушить оставшиеся пожары, которых, кстати, на утро 3 июня осталось всего два и те «взятые в кольцо».

- В локализованном состоянии перешло два пожара на общей площади 1540 га, из которых 1497 га, покрытых лесом: по одному в Нижнеилимском и Чунском районах, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Действующих природных пожаров нет.

Минувшие выходные оказались плодотворными, за 1 и 2 июня пожарные ликвидировали девять очагов возгорания на площади 918 га. Лес горел в Тайшетском, Усольском, Иркутском, Куйтунском, Нижнеудинском и Чунском районах. Кстати, с начала лесопожарного сезона инспекторами лесной охраны проведено 1396 контрольно-проверочных мероприятий.

- В общей сложности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах наложено административных штрафов на общую сумму 2 млн 541,5 тыс. рублей, - отмечают в Правительстве Приангарья.

ИСТОЧНИК KP.RU