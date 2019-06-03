2019-06-03T14:15:50+03:00
Происшествия

Пьяный мигрант едва не сжег своего приятеля в Бурятии

За жизнь мужчины, который получил сильные ожоги, борются врачи
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пьяный мигрант едва не сжег своего приятеля в Бурятии.Пьяный мигрант едва не сжег своего приятеля в Бурятии.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Бурятии жители села Сухая содрогнулись от ужаса, узнав подробности жестокой расправы, которую учинил над своим товарищем 42-летний мигрант из Ближнего зарубежья. Двое мужчин приехали в Россию год назад на заработки. И вот 20 мая их бригадир отправил их в село Сухая, где они должны были возвести фундамент для жилого дома на одном из участков.

Напарники соорудили себе небольшой сарай, в котором жили на время стройки. Спустя неделю, к ним приехал бригадир, чтобы проверить, как идут работы. Довольный результатом, он выплатил строителям аванс, часть которого они сразу же пропили. На следующий день они решили скинуться еще и продолжить банкет.

- Один из мужчин взяв деньги, ушел в магазин, чтобы купить алкоголь, но на обратном пути заглянул к одному из своих новых знакомых, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Вместе они выпили все спиртное.

Когда пьяный рабочий все-таки вернулся в сарай, его раздраженный напарник пришел в ярость. Между строителями вспыхнула ссора, во время которой выпивший мужчина схватил канистру с бензином и облил своего 46-летнего приятеля, после чего поджег. Пытаясь сбить с себя пламя, горящий мужчина выбежал на улицу и начал кататься по земле. Ему удалось потушить себя, но на теле остались сильные ожоги. Перед тем как потерять сознание он успел рассказать о случившемся прибывшей бригаде скорой помощи. Врачи до сих пор борются за его жизнь. Его приятель, осознав случившееся, сбежал в ближайший лес, но замерз за ночь и решил вернуться в село, где его уже ждали полицейские.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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