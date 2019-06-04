2019-06-04T05:01:03+03:00
Общество

День России в Иркутске 2019: на ледоколе «Ангара» покажут документальные фильмы

12 июня — выходной день для иркутян
Мария КНЯЗЕВА
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День России в Иркутске 2019День России в Иркутске 2019Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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День России 2019 — один из самых патриотичных праздников в нашей стране. Для многих жителей Иркутска 12 июня — выходной день. Можно посвятить его, например, познавательному выходу в музей. На ледоколе «Ангара» в следующую среду предлагают посмотреть документальные фильмы, такие как «Иркутск самодержавный», «Служить России», «Клятва на верность Родине», «Под Андреевским флагом».

- Начало сеансов в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, - сообщает пресс-служба Иркутского музея.

Стоит добавить, что масштабные народные гуляния 12 июня пройдут на площади у памятника Александру III. По традиции там состоятся концерт и фестиваль национальных культур. Подробности — здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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