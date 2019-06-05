Перепутала педали: в Усть-Илимске автолюбительница на «Хонде» сбила 13-летнюю девочку на «зебре»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-05T12:24:42+03:00

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ДТП на проспекте Мира в Усть-Илимске произошло вечером, 5 июня. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как водитель автомобиля «Хонда», даже не думает тормозить перед 13-летней девочкой, переходящей дорогу по «зебре» и сбивает ее. От удара ребенок подлетел на несколько метров и упал на асфальт. После этого водитель, притормозив, вышел из салона, посадил девочку в салон и отвез в больницу, где школьнице диагностировали несколько травм.

Позже полицейские выяснили, что за рулем «Хонды» оказалась 42-летняя местная жительница. Полицейским он рассказала, что сбила девочку потому что перепутала педали. Правда, водительских прав ее уже лишили не за это.

- За оставление места ДТП, суд лишил виновницу аварии прав сроком на 1 года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По факту происшествия проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/712992" frameborder="0"></iframe> 13-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Усть-Илимске.

ИСТОЧНИК KP.RU