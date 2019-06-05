2019-06-05T12:24:42+03:00
Авто

Перепутала педали: в Усть-Илимске автолюбительница на «Хонде» сбила 13-летнюю девочку на «зебре»

Женщину уже лишили водительских прав за оставление места ДТП [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Перепутала педали: в Усть-Илимске автолюбительница на «Хонде» сбила 13-летнюю девочку на «зебре». Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Перепутала педали: в Усть-Илимске автолюбительница на «Хонде» сбила 13-летнюю девочку на «зебре». Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

ДТП на проспекте Мира в Усть-Илимске произошло вечером, 5 июня. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как водитель автомобиля «Хонда», даже не думает тормозить перед 13-летней девочкой, переходящей дорогу по «зебре» и сбивает ее. От удара ребенок подлетел на несколько метров и упал на асфальт. После этого водитель, притормозив, вышел из салона, посадил девочку в салон и отвез в больницу, где школьнице диагностировали несколько травм.

Позже полицейские выяснили, что за рулем «Хонды» оказалась 42-летняя местная жительница. Полицейским он рассказала, что сбила девочку потому что перепутала педали. Правда, водительских прав ее уже лишили не за это.

- За оставление места ДТП, суд лишил виновницу аварии прав сроком на 1 года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По факту происшествия проводится проверка.

13-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Усть-Илимске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гребли деньги в центре города: два подпольных игровых салона накрыли в Иркутске
"Если сложить высоту вершин, получится Эверест" - иркутянин за три дня поднялся на 8630 метров
Ищут больше месяца: 45-летняя женщина бесследно исчезла в поселке Маркова
Природный фонтан появился посреди степи в Бурятии
На Петербургском экономическом форуме Иркутская область подпишет ряд соглашений
Возведение фельдшерско-акушерских пунктов в некоторых районах Иркутской области затягивается
Отдал деньги, часы и смартфон: иркутский таксист «развел» клиента на 120 тысяч рублей, пообещав устроить его на работу
СК начал проверку после пожара, в котором погибли мать и сын в поселке Маркова
Делал закладки: в Иркутске наркоторговца приговорили к 6 годам колонии
Заглянул в посылки: начальник почтового вагона украл пять сотовых и видеокамеру в Иркутске