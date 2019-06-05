2019-06-05T17:10:00+03:00
Происшествия

В Иркутске полицейские задержали подростков, которые угнали и перекрасили автомобиль

Владелец машины в это время был в другом городе
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Иркутске подростки угнали автомобиль, перекрасили и бросили посреди дорогиВ Иркутске подростки угнали автомобиль, перекрасили и бросили посреди дороги
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– Что это за странная машина стоит? – удивились полицейские, увидев на обочине дороги разукрашенный «ВАЗ 21074».

Двери открыты, внутри – никого. Стали выяснять, и оказалось, что владельца отечественного авто давно нет в городе. Он даже не знал, что машину угнали.

– По записям с камеры видеонаблюдения сотрудники полиции Иркутска нашли подозреваемых – молодых людей 15-ти и 16-ти лет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Выяснилось, они уже давно состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Деваться некуда, парни раскололись. Рассказали, что угнали автомобиль, из баловства перекрасили кузов, немножко покатались да и бросили машину.

Сейчас полицейские проверяют, не угоняли ли эти подростки другие автомобили в городе. Их родителей оштрафовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

ИСТОЧНИК KP.RU

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