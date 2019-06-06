Выставка работ Зураба Церетели откроется в Иркутске 7 июня

СЕГОДНЯ 05:20 2019-06-06T05:20:18+03:00

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В иркутской галерее «ДиаС» 7 июня откроется выставка работ президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

- В экспозиции представим 16 графических листов Зураба Константиновича, - рассказали в галерее «ДиаС». - Также будут фотографии скульптурных проектов всемирно известного мастера.

Посмотреть на работы народного художника СССР и России можно будет до 26 июня.

СПРАВКА «КП»

Зураб Константинович Церетели — советский и российский художник-монументалист, скульптор - родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м году окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. В 1964 году ездил на обучение во Францию, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

В 1997-ом стал президентом Российской академии художеств. Возглавляет ее до сих пор. Сейчас ему 85 лет. Среди самых известных работ автора монумент «Дружбы народов», статуя Георгия Победоносца на Поклонной горе, Памятник Петру I, «Слеза скорби» в США и «Рождение нового человека» в Севилье и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU