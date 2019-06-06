Годовалая девочка в Иркутской области отравилась наркотиком, который она нашла в отцовской сумке

СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-06T07:14:31+03:00

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Маленькие дети лезут повсюду и тянут в рот все, что "плохо лежит". Это аксиома. Если родители отвлеклись, а малыш смог достать и проглотить что-то запретное, это заканчивается печально. В этот раз "Скорую" дочке в Усть-Илимске вызвал отец - у девочки резко ухудшилось состояние, появилась рвота. Оказалось, отравление непростое.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации с острым отравлением малолетнего ребенка, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Во время установления причин, послуживших этому происшествию, следственно-оперативная группа выяснила, что незадолго до ЧП девочка играла в квартире, нашла в сумке отца кусочки какого-то вещества и проглотила его.

Медики установили - это явно наркотик, поэтому и обратились в полицию. К счастью, малышка вовремя оказалась в больнице, ей успели помочь. И сейчас крошка уже дома. А вот ее родителям придется ответить за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Но не только. Ее отец будет наказан за хранение и потребление наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU