Самой древней лиственнице на байкальском острове Ольхон — 775 лет

СЕГОДНЯ 04:55 2019-06-07T04:55:27+03:00

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У самых древних деревьев на острове Ольхон появились свои паспорта. Так, на данный момент, самому раритетному жильцу ни много ни мало - 775 лет. И у лиственницы — именно такая порода у «старца» - есть свое имя. По паспорту она - «Страж Ольхона». Возраст определили эксперты-дендрологи.

- Кроме этой лиственницы на территории Улан-Хушинского песчаного массива находятся и другие раритетные деревья: лиственница, получившая название «Торжество жизни», возрастом 410 лет, «Две сестры» возрастом 343 и 374 года и несколько других, - рассказала пресс-службе «Заповедного Прибайкалья» руководитель программы «Древо Байкала» Галина Сибирякова.

Паспорта для этих деревьев составила ведущий специалист в области растительности Прибайкалья Любовь Касьянова. В них — результаты обследования каждого «долгожителя». Стоит напомнить, что Улан-Хушинский с лиственницами и Сарайский песчаный массив с древними соснами — памятники живой природы и в этих местах есть правила посещения пляжей: никаких палаточных лагерей, никаких костров, никаких поездок на автомобилях, мото- и квадроциклах. И если вы хотите посмотреть на деревья-раритеты, добраться до них можно только пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU