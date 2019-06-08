2019-06-08T10:44:18+03:00
Общество

Можно трогать руками и проводить эксперименты: в 130-м квартале Иркутска открылась выставка «Цвет и Свет»

Новые экспонаты появились в отделе «Окно в Азию» Краеведческого музея
Мария КНЯЗЕВА
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Можно трогать руками и проводить эксперименты: в 130-м квартале Иркутска открылась выставка «Цвет и Свет»Можно трогать руками и проводить эксперименты: в 130-м квартале Иркутска открылась выставка «Цвет и Свет»
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В отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея начала работу новая выставка «Экспериментарий. Цвет и Свет». В залах разместили более 50 экспонатов, позволяющих узнать многое о восприятии человеком света и цвета. Все предметы можно трогать руками, самостоятельно проводить эксперименты.

- У нас можно порисовать светом и складывать цвета, исследовать свойства радуги и голограмм, а также линз различных форм и размеров, - рассказывают в музее.

Также иркутяне смогут узнать все о зеркалах и отражениях в них. Сходить на выставку можно уже в эти выходные. А что еще интересного пройдет в городе 8-9 июня смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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